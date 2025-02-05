İskenderun'da müthiş düello: 4 gollü maçta kazanan yok!
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte açılışı yapılan Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti ve Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Trabzonspor, 50. dakikada Arseniy Batagov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, 55. dakikada İskenderunspor ilk golü atan Muhammet Beşir ile 2-1 öne geçti.
Trabzonspor, Enis Destan'ın 70. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
ZUBKOV İLK KEZ OYNADI
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, bu maçla birlikte ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Zubkov, ikinci yarının başında Muhammed Cham yerine oyuna dahil oldu.
Trabzonspor'da yeni transferlerden Danylo Sikan ise 70. dakikada Enis Destan'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve Karadeniz ekibinde ilk kez skora katkı sağladı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 4, İskenderunspor 2 puana yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta sonunda ise ligde sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. İskenderunspor ise kupadaki bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. İskenderunspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta ise hafta sonunda sahasında İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.
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