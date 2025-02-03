Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı
Trabzonspor, Shakhtar'dan Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada bonservis bedeli olarak 6 milyon Euro ödeneceği, 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Oleksandr Zubkov'a ise yıllık 1.45 milyon Euro maaş ödeneceği ifade edildi.
Ayrıca Zubkov'a bu sezonun kalan kısmı için 725 bin Euro maaş ödeneceği açıklandı.
Etiketler: #Shakthar Donetsk #trabzonspor #Oleksandr Zubkov
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