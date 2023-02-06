İskenderunspor'dan depremin ardından acil yardım çağrısı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik heyetten iki personelin göçük altında kaldığını açıkladı.
TFF 2. Lig’de mücadele eden İskenderunspor, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz" ifadelerini kullanıldı.
ACİL YARDIM | #deprem @TC_icisleri @AFADBaskanlik pic.twitter.com/WTPqhkO5G4— İskenderunspor (@iskenderunspor_) February 6, 2023
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