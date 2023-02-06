Bakan Koca'dan deprem açıklaması: 'Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:15
Bakan Koca'dan deprem açıklaması: 'Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor'
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan depreme ilişkin paylaşımda bulundu. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.” 


Sağlık Bakanı fahrettin koca deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

PEN Yazarlar Derneği'nden deprem açıklaması

PEN Yazarlar Derneği'nden deprem açıklaması
Şanlıurfa Valiliği acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı!

Şanlıurfa Valiliği acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı!
Bakanlıktan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 'cezaevleri' açıklaması

Bakanlıktan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 'cezaevleri' açıklaması

En Çok Okunan Haberler