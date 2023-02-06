Bakan Koca'dan deprem açıklaması: 'Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde 7.4 şiddetinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem için bölgede “Arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediliyor” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.”
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2023
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