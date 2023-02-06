Bakan Koca'dan deprem açıklaması: 'Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.”