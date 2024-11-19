İskoçya 90+3'te attı: Sebastian Szymanski'li Polonya yıkıldı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:47

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İskoçya, deplasmanda Polonya ile karşılaştı.

Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İskoçya'nın ilk golünü 3. dakikada John McGinn kaydetti. Polonya'ya beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Kamil Piatkowski'den geldi. Dakikalar 90+3'ü gösterirken İskoçya'da Andrew Robertson sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

FENERBAHÇELİ YILDIZ FORMA GİYDİ

Polonya'da Fenerbahçe formasını terleten Sebastian Szymanski, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise mücadeleyi kulübede tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Polonya, B Ligi'ne düşen takım oldu. İskoçya ise grubu 3. sırada noktaladı (Play-off'lara girecek). Portekiz ve Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi.

Grupta oluşan puan durumu şu şekilde:

1-PORTEKİZ: 14

2-HIRVATİSTAN: 8

3-İSKOÇYA: 7

4-POLONYA: 4