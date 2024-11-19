İskoçya 90+3'te attı: Sebastian Szymanski'li Polonya yıkıldı!
Sebastian Szymanski'nin formasını giydiği Polonya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İskoçya, deplasmanda Polonya ile karşılaştı.
Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
İskoçya'nın ilk golünü 3. dakikada John McGinn kaydetti. Polonya'ya beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Kamil Piatkowski'den geldi. Dakikalar 90+3'ü gösterirken İskoçya'da Andrew Robertson sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
FENERBAHÇELİ YILDIZ FORMA GİYDİ
Polonya'da Fenerbahçe formasını terleten Sebastian Szymanski, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise mücadeleyi kulübede tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Polonya, B Ligi'ne düşen takım oldu. İskoçya ise grubu 3. sırada noktaladı (Play-off'lara girecek). Portekiz ve Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi.
Grupta oluşan puan durumu şu şekilde:
1-PORTEKİZ: 14
2-HIRVATİSTAN: 8
3-İSKOÇYA: 7
4-POLONYA: 4
Spor Haberleri
- Nelsson'lu Danimarka'ya beraberlik yetti!
- İskoçya 90+3'te attı: Szymanski'li Polonya yıkıldı!
- En-Nesyri attı: Fas kendi evinde gol oldu yağdı!
- Türkiye, Karadağ deplasmanında!
- Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!
- Aradaki rakam azaldı
- Okan Buruk'tan Icardi sonrası transfer açıklaması!
- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na tecrübeli pivot
- UEFA ve FIFA'dan Rusya için yeni karar!
- Osayi ve Osimhen oynadı: Nijerya, Ruanda'ya mağlup oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- Tutuklu hemşire: İlaçlar ziyan olmasın diye satıyorduk
- DP'de deprem: İstifa ettiler