İskoçya Lig Kupası'nda zafer Rıdvan Yılmaz'ın ekibi Rangers'ın!

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, İskoçya Lig Kupası finalinde karşılaştığı Aberdeen'i 1-0 mağlup ederek zafer ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 20:13
İskoçya Lig Kupası'nda zafer Rıdvan Yılmaz'ın ekibi Rangers'ın!
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İskoçya Lig Kupası final karşılaşmasında Rangers, Aberdeen'i 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Rangers'a kupayı kazandıran golü 76. dakikada James Tavarnier kaydetti.

Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz karşılaşmada süre almadı.


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