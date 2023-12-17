İskoçya Lig Kupası'nda zafer Rıdvan Yılmaz'ın ekibi Rangers'ın!
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, İskoçya Lig Kupası finalinde karşılaştığı Aberdeen'i 1-0 mağlup ederek zafer ulaştı.
İskoçya Lig Kupası final karşılaşmasında Rangers, Aberdeen'i 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.
Rangers'a kupayı kazandıran golü 76. dakikada James Tavarnier kaydetti.
Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz karşılaşmada süre almadı.
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