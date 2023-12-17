Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Quique Setien açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Quique Setien iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Quique Setien için çıkan iddialara cevap verdi.
İspanya'nın AS gazetesine konuşan Feyyaz Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.
Quique Setien
SETIEN'İN AÇIKLAMASI
Santander Grupo Barymont Uluslararası Spor Forumu'na katılan Quique Setien, "Beni Türkiye'den aradılar. Bunun hakkında düşünmem gerekiyor. Teklife yarına kadar (bugün) kadar yanıt vermeme gerekiyor" diye konuşmuştu.
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