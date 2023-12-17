Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Quique Setien açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Quique Setien iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 13:47
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Quique Setien açıklaması!
Abone Ol google-news

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol teknik adam Quique Setien için çıkan iddialara cevap verdi.

İspanya'nın AS gazetesine konuşan Feyyaz Uçar, "Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" dedi.

Quique Setien

SETIEN'İN AÇIKLAMASI

Santander Grupo Barymont Uluslararası Spor Forumu'na katılan Quique Setien, "Beni Türkiye'den aradılar. Bunun hakkında düşünmem gerekiyor. Teklife yarına kadar (bugün) kadar yanıt vermeme gerekiyor" diye konuşmuştu.


beşiktaş Quique Setien Feyyaz Uçar Teknik Direktör

İlgili Haberler

Quique Setien'den Türkiye itirafı: 'Teklif aldım'

Quique Setien'den Türkiye itirafı: 'Teklif aldım'
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim için flaş gelişme!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim için flaş gelişme!
Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

En Çok Okunan Haberler