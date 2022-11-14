İskoçya maçı öncesi Cenk Tosun'dan Valerien Ismael ve Şenol Güneş itirafı!
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun, 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tosun, "Yine burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, milli formayı çok özledim" dedi.
A Milli Takım'a geri dönen Cenk Tosun, kampta basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
Cenk Tosun, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin konuşarak, "Dün yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralılarımı en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Terörü lanetliyoruz" dedi.
Tecrübeli futbolcu, "Uzun süre kamplarda yoktum. Yine burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, milli formayı çok özledim. Hocalarımızla tanıştık, zaten iletişim halindeydik. Genç kardeşlerimizle birlikte güzel hazırlık maçları oynayıp, EURO 2024 elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.
"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTERDİK"
Milli takımdaki ağabeylik durumu için konuşan Beşiktaşlı oyuncu, "Ağabeylik diye bir şey yok milli takımda. Zamanı gelecek Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelecek ben de ağabeylik yapacağım. Bizde ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Biz daha tecrübeliyiz ben bunu ağabeylik olarak görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız. İyi futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası için görüşü sorulan 31 yaşındaki futbolcu, "Üzgünüz. Bu turnuvada olmak isterdik. Olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Biz güzel bir turnuva izleyeceğiz. 2024'e son sürat hazırlanmak istiyoruz" diye cevap verdi.
VALERIEN ISMAEL - ŞENOL GÜNEŞ KARŞILAŞTIRMASI
Eleme grubunu değerlendirmesi istenen Cenk Tosun, "Hırvatistan, Galler, Letonya var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya, Galler'e benzeyen bir takım. Bizim için güzel bir test olacak. Güzel, zor bir grup. Bu takımları yenmişliğimiz var. Türk Milli Takımı gibi oynadığımızda bu gruptan birinci olarak çıkarız diye ümit ediyorum" yanıtını verdi.
Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş'ta son haftalarda artan performansına da değindi ve, "Sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Çok emek verdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. Valerien hoca ile daha az forma buldum, hak ettiğim dönemler oldu. Şenol Güneş gelince bana o güveni verdi. O bana güveni verince saha içinde elimden geleni yaptım" dedi.
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