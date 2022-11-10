Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Dayak yedim 'artistlik yaptı' dendi

10 Kasım 2022 Perşembe, 12:38

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, "Çok fazla haksızlığa uğradım. Örneğin bir maçta dayak yiyorsunuz, artistlikle suçlanıyorsunuz. Son maçta top yüzüme geldi, 'numara yaptı' diyorlar. Ne numarası, top yüzüme geldi. Allah'tan düşmedim, bir de düşsem yandım" dedi.

Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN"

"Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

"TRABZON'A GİDİYORUM 'TRABZONSPOR İÇİN GELDİ' DİYORLAR, İSTANBUL'A GELİYORUM 'BEŞİKTAŞ İÇİN GELDİ' DİYORLAR

"Milli takımdan ayrıldıktan sonra çalışabilirdim ya da biraz uzak kalabilirdim. İnsanlardan uzak kalıp kendimi dinlemeye çalıştım. Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"

"GÖREVE BAŞLADIĞIMDA İLGİ DUYULMAYAN BİR MİLLİ TAKIM VARDI"

"Milli Takım'da göreve ilk başladığımda ilgi duyulmayan bir takım vardı. Bu durum giderek değişti ve 'Bizim Çocuklar' seviyesine kadar geldi. Sponsorlar arttı. Ama şimdi yine sponsorlar uzaklaşıyor. Bırakıp gitmedim. Gitmem gerektiğini de biliyorum, kalmam gerektiğini de biliyorum. Başkanın kendisine söylemiştim."

"BEŞİKTAŞ'A GELİRKEN KORKULARIM VARDI"

"Beşiktaş'a gelirken korkum vardı. Sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içindeyiz."



