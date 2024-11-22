Ismael Garcia Gomez'den Osimhen açıklaması: 'Icardi gibi ligi domine edebilir'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Ismael Garcia Gomez, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, Marca'ya açıklamalarda bulundu.
'KENDİNİ TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPACAK BİR DURUMDA BULDU'
"Victor kendini Napoli'de kalırsa tek başına antrenman yapacak ve oynamayacak bir durumda buldu. İki hafta önce hiçbir seçeneğimiz yokmuş gibi görünebilirdi ama aniden bunun çok mümkün olduğunu gördük. Adana maçından önce (31 Ağustos) bize bu olasılıktan bahsettiler ve havaalanına döndüğümüzde, kalkıştan hemen önce teknik direktörümüz, Osimhen ile bir video görüşmesi yaptı. O andan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde sonuçlandı.”
'AVRUPA'DA OYNAMA SEÇENEĞİ SUNUYORDUK'
"Ona şampiyonluklar için mücadele etme ve Avrupa'da oynama seçeneğini sunan birkaç takımdan biriydik. Ayrıca Victor İstanbul'da futbolun Napoli'deki gibi %100 yaşanmasına da değer veriyor.”
'BİRBİRLERİNE MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE UYUYORLAR'
"Avrupa'daki her takımla rekabet edebilecek bir hücum gücümüz var. Osimhen geldiğinde, öncelik onları birlikte oynatmamızı sağlayacak bir sistem bulmak oldu... Şunu söylemeliyim ki, futbol açısından birbirlerine mükemmel bir şekilde uyuyorlar. Her ikisi de ilk dakikadan itibaren birlikte oynama olasılığı konusunda olumluydu. Icardi kulübün büyümesine ve şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olma fikriyle geldi ve eminim daha iyi teklifler almış olmasına rağmen projeye öncelik vermeye devam etti. Osimhen'e gelince, o gelmeden önce Icardi, Muslera, Mertens gibi önemli isimlere sahip olan bir kulübe gelirken ve uyum sağlarken gösterdiği tevazu beni şaşırttı."
'TÜM SAVUNMACILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'
"Belki de Osimhen, uzun süredir burada olmamasına rağmen, şimdi özellikle liderlik açısından bir adım daha atmalı. Genç ama hem Napoli'de hem de Nijerya'da kilit bir 'parça' oldu. Rakibini bu kadar etkileyen bir oyuncu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Sadece markajcılarının değil, tüm savunma hattının dikkatini çekiyor. Yine de kendi başına hareket üretebiliyor. Dünya futbolunda görülmesi zor bir atletik yeteneğe sahip. Onun boyunu, hızını ve koordinasyon seviyesini bir araya getiren bir oyuncu bulmak kolay değil."
'ICARDI GİBİ LİGİ DOMİNE EDEBİLİR'
"Icardi'nin geçen sezon gol kralı olduğu 25 gol ortalamasından daha iyi bir ortalamaya sahip. Rekor, 1988'de yine Galatasaray'da oynayan Tanju Çolak'ın attığı 39 gol. Icardi'nin gol sayısını geçebilir ama her şeyden önce takımın kazanmasını sağlayabilmeli. Geçen sezon Mauro gol ve asist sayısı bakımından ligi domine etti. Osimhen'den istediğimiz de bu: Icardi'nin yaptığı gibi maçları ve ligi domine etmesi."
OSIMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?
"Bu tür bir durumda işin ekonomik kısmı asla sorun olmayacaktır. Dengeyi değiştirecek olan şey sportif kısım olacaktır. Sezonun nasıl biteceğini ve Victor'un ne yapmak istediğini görmemiz gerekecek."
'ÖNEMLİ OLAN LİGİ KAZANMAK'
"En önemli şey Ligi kazanmak, zira aynı takım 25 yıldan uzun bir süredir üst üste üç kez kazanamadı. Ayrıca kupayı tekrar kazanmak ve Avrupa'da mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışmak istiyoruz."
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