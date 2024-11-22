Ismael Garcia Gomez'den Osimhen açıklaması: 'Icardi gibi ligi domine edebilir'

'TÜM SAVUNMACILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'

"Belki de Osimhen, uzun süredir burada olmamasına rağmen, şimdi özellikle liderlik açısından bir adım daha atmalı. Genç ama hem Napoli'de hem de Nijerya'da kilit bir 'parça' oldu. Rakibini bu kadar etkileyen bir oyuncu görmeyeli uzun zaman olmuştu. Sadece markajcılarının değil, tüm savunma hattının dikkatini çekiyor. Yine de kendi başına hareket üretebiliyor. Dünya futbolunda görülmesi zor bir atletik yeteneğe sahip. Onun boyunu, hızını ve koordinasyon seviyesini bir araya getiren bir oyuncu bulmak kolay değil."