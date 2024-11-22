Transferde Taffarel etkisi: Galatasaray, Muslera'nın alternatifini buldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 38 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılacağı ve sarı-kırmızılı ekibin hedefinde Brezilyalı yıldızın olduğu iddia edildi.

Transferde Taffarel etkisi: Galatasaray, Muslera'nın alternatifini buldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:55

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yerine arayışlara başladığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Muslera'nın yerine Liverpool'un 32 yaşındaki kalecisi Allison Becker ile ilgileniyor.

LIVERPOOL'DAN KALEYE TAKVİYE

Liverpool'un 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Giorgi Mamardashvili'nin yeni sezonda İngiliz devinin kalesini koruması bekleniyor.

Alisson Becker'in durumunu yakından takip eden Galatasaray, Brezilyalı file bekçisinin ayrılık kararı alması durumunda harekete geçecek.

TAFFAREL ETKİSİ

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan birçok talibi olan Alisson'da Claudio Taffarel faktörüne güveniyor. Galatasaray'ın efsane eldiveni, an itibarıyla Liverpool'da kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor.


Etiketler: #Claudio Taffarel #galatasaray #fernando muslera #allison becker

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