Volkan Demirel'den Galatasaray açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 puan toplayıp düşme hattına giren Bodrum FK, milli aranın ardından yarın evinde lider Galatasaray'la oynayacağı maça kilitlendi.
BİLETLER TÜKENDİ
Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da rakibini konuk edecek yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi ilçe geri sayıma geçerken taraftarlar ise biletleri tüketti.
'GÜÇLÜ YANLARINI BİLİYORUZ'
Teknik direktörlük kariyerinde 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Volkan Demirel, Bodrum'un büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Galibiyeti hayal ederek çalıştıklarını belirten Demirel, "Galatasaray'ın güçlü yanlarını biliyoruz. Oyuncuların kapasitesi ve kalitesi belli. Biz mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız" dedi.
Bodrum FK'da idmanda ayağı burkulan stoper Ali Aytemur'un henüz takımla çalışmalara katılmadığı ve tecrübeli oyuncunun durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.
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