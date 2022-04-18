İsmai Kartal'dan Arda Güler ve İsak Vural kararı: Shakhtar Donetsk maçında ilk 11
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, devre arası transfer döneminde takıma katılan İsak Vural ve genç yıldız Arda Güler'i Shakhtar Donetsk ile yapılacak hazırlık maçında ilk 11'de oynatacak.
Fenerbahçe, 19 Nisan Salı günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yapacak. Biletleri 50 ile 200 TL arasında satışa sunulan maçın tüm geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.
Ülker Stadı’nda saat 17.00’de oynanacak maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yedek oyunculara forma verecek.
Kartal, Benfica altyapısında Şubat ayında transfer edilen 15 yaşındaki İsak Vural ve Göztepe maçında attığı golle Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşayan Arda Güler’e ilk 11’de forma verecek.
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