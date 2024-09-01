İtalyanlar duyurdu: Rabiot transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:05

Güncelleme: 01.09.2024 - 15:05

Juventus'taki sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan Adrien Rabiot'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Rabiot'un adı Avrupa'dan birçok takımla anılırken 29 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER AYRILIĞA BAĞLI

İtalyan basınından Corriere'de yer alan habere göre, Milan, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Ancak İtalyan ekibinin bu transferi Ismael Bennacer'in satışına bağlı. Milan, Bennacer'i Suudi Arabistan'a gönderemezse Rabiot'u kadrosuna katamayacak.

GALATASARAY DA DEVREDE

Corriere'deki haberde Galatasaray'ın da Rabiot'un peşindeki takımlardan biri olduğu belirtildi.

Rabiot'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

JUVENTUS PERFORMANSI

Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.