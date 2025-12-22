Ismail Jakobs'tan eleştirilere tepki: 'Yatağımın yanında mı oturuyorsun?'

Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs, Say Less YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Jakobs'un açıklamaları şu şekilde:

"Monaco'ya saygı duyuyorum ama ayrılma sebeplerimden biri de tekrar dolu tribünler önünde oynamak, o duyguyu yaşamak istedim."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Bence dünyada Galatasaray taraftarından daha iyi atmosfer yaratabilen yok. Bu yüzden teklif geldiğinde karar vermek kolay oldu. Teklifi ilk aldığımda “evet, buna ihtiyacım var” dedim. Kariyerim için harika bir karar."

"Fenerbahçe maçları, yılın en önemli maçları oluyor. Bu maçlardan önceki bütün hafta boyunca o atmosferi hissedebiliyorsunuz. Herkes bu maçın yaklaştığını biliyor ve kulüpteki herkesi bir heyecan sarıyor. Sokakta karşılaştığın her insan, her taraftar sadece bu maçtan bahsediyor. İstersen Şampiyonlar Ligi'ni kazan ama Fenerbahçe ile derbi mi… Bu benim için ve taraftarlar için en önemli maç. Ertesi gün ya da önümüzdeki altı ay boyunca işe veya okula, kaybeden taraf olarak gitmek istemiyorlar."

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM"

"Bazı maçlarda gerginlik oluyor ama bende şöyle bir şey var; büyük anlarda, mesela Liverpool'a karşı, bu baskıyı keyifle yaşayabiliyorum. Daha motive oluyorum, gerginliği enerjiye dönüştürüyorum. İnsanlar 'Nasıl olurda hafta içinde Liverpool'u yenip hafta sonu kaybediyorsunuz?' diyor ama bunu yönetemezsiniz, bu duyguları yönetemezsiniz."

"Galatasaray'a geldiğimde taraftarlardan inanılmaz derecede, gerçekten çok çok büyük bir ilgi gördüm, ne bileyim. Bir oyuncu bana şunu söylemişti: "İşler iyi giderken her şeyin tadını çıkar, her anı yaşa; çünkü kötü zamanlar çok zor olacak." Kim olduğunu söyleyemem. Ama bu söz benim aklımda kaldı. Ve bu yüzden Liverpool maçı gibi anlar, benim için "Tamam, şimdi bunun tadını çıkarıyorum" dediğim anlar."

"SAKATLIK YAŞAMAMA RAĞMEN OYNADIM"

"Bence buraya gelen birçok kişi ister Galatasaray olsun, ister Fenerbahçe, ister Beşiktaş; burada çok güçlü bir karaktere sahip olmak zorunda. Çünkü baskı çok büyük."

"Sakatken oynadığım durumlar oldu. Sırf takıma yardım etmek için. Benim pozisyonumda başka kimse yoktu, sakat olmama rağmen oynadım, takıma katkı sağlamak istedim ve sakatlık daha da kötüleşti. Sonra insanlar "Bu çocuk oynadı, sakatlandı, geri döndü ve yine sakatlandı" diyor. Oysa ben zaten sakat halde oynamıştım.İşte bunlar insanın gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı anlar."

"HEP KARŞIMA ÇIKIYOR"

Soru: "İnternetteki içerikleri takip ediyor musun? Maçların ardından takip ediyor musun?"

Ismail Jakobs: "Algoritmadan dolayı Galatasaray içerikleri karşıma çıkıyor hep (Gülerek). Türkçe anlamıyorum ama çok ama çok komik bir şey varsa, o zaman soyunma odasında da, tesislerde de gösteriliyor ya da ne bileyim, paylaşılıyor bizimle."

"GÖSTERİŞ YAPMAYI SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

"Doğal olarak şu an Instagram’da falan post atamam ya da ne bileyim, bir yerlerde metinler yazamam vs. ama ben zaten öyle bir insan da değilim. Gösteriş yapmayı seven biri değilim. Mesela burada komşularım var, biliyorsun, onlar da bu işlerin Türkiye’de nasıl yürüdüğünü biliyorlar. Bana gelip diyorlar ki: “Oğlum, aşağıdaki spor salonuna gittiğinde insanlara antrenman yaptığını göster.” Anladın mı?

Ben de kendi kendime düşünüyorum: Aslında ben gösteriş yapmak istemiyorum. Ben öyle biri değilim. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Ama burada bazen trene atlamak gibi oluyor; yani insanlara bir şey göstermek için akışa uyman gerekiyor.

Ama bende sanırım o Alman mentalitesi var; daha içe dönük olmak, her şeyi dışa vurmamak. “Fake” demek istemiyorum ama olmadığım biri gibi davranmak istemiyorum. Kendimden aslında saklamak istediğim şeyleri söylemek de istemiyorum, anladın mı?"

"BU ÇOCUK HİÇ UYUMUYOR DİYORLAR"

"26 yaşındayım, bekarım. Elbette kadınlarla görüşüyorum, ne bileyim. Arkadaşlarımla takılıyorum ve bundan da keyif alıyorum. Ama buna rağmen tamamen profesyonelim. Bazı şeyler yapıyorsun ama anlatılan hikâyeler tamamen yanlış oluyor."

"Geçenlerde, hiç sevgilim olmamışken “sevgilisi vardı” diye anlatılıyor. Sonra da “ondan sonra tekrar gece hayatına düştü, sürekli partiliyor” deniyor. Gazeteciler çıkıp benim hakkımda “Bu çocuk hiç uyumuyor” diyor.

Ben de kendi kendime diyorum ki: Kardeşim, sen benim yatağımın yanında mı oturuyorsun da ne zaman uyuduğumu biliyorsun? Gerçekten bazen düşünüyorum; internette, televizyonda ya da başka bir yerde çıkıp “Bu çocuk uyumuyor” deme özgüvenini nereden buluyorsun? Bu nedir yani?"