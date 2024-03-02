İsmail Kartal: 'Çok net pozisyonları değerlendiremedik'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kartal, Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.
Kente galibiyet için geldiklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Öncelikle iyi reaksiyon verip, iyi oyun ve mücadeleyle 3 puan alıp kayıpsız şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık." dedi.
'ÇOK NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK'
Kartal, sakatlıkları geçen Becao ve Fred'in takıma katkı sağladığını belirterek, "Bazı oyuncuların da birkaç haftalık durgunluklarını üzerinden atarak, performanslarını çok daha yukarıya çekerek güzel bir oyun çıkardık. Attığımızın 2 golün haricinde hem ilk hem de ikinci yarı girdiğimiz çok net pozisyonları değerlendiremedik. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Maçı takip eden taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, galibiyeti onlara armağan ettiklerini dile getirdi.
Kartal, Atakaş Hatayspor'a da başarı dileyerek, "Volkan Demirel benim kardeşim, çok güzel günlerimiz geçti. Yolu açık olsun. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyorum. Ona başarılar diliyorum. Hatayspor'un da Volkan hocamızın da yolu açık olsun." diye konuştu.
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