İsmail Kartal'dan takıma şampiyonluk konuşması: 'Bütün kupaları elde edeceğiz'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertliler, Düzce'de ikinci antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, futbolcularla bir araya gelip şampiyonluk konuşması yaptı.

'BÜTÜN KUPALARI ELDE EDECEĞİZ'

Sarı lacivertlilerin Youtube kanalında paylaşılan videoda İsmail Kartal, bu sezon bütün kupaları kazanacaklarını söyledi.

65 yaşındaki teknik direktör, “Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz” dedi.