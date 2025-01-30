Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini açıkladığı videoda Galatasaray'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe yapay zekaya yaptırılan transfer video serisinde bu kez Milan Skriniar için paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakip Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için sarı-kırmızılılara göndermeler yaptı.
Transfer Season | Part 3: Milan Skriniar pic.twitter.com/Ku5tqJXhAh— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025
Etiketler: #fenerbahçe #milan skriniar #galatasaray
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