Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini açıkladığı videoda Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar göndermesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 18:30

Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe yapay zekaya yaptırılan transfer video serisinde bu kez Milan Skriniar için paylaşımda bulundu. 

Sarı-lacivertliler, ezeli rakip Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için sarı-kırmızılılara göndermeler yaptı. 

 

 


Etiketler: #fenerbahçe #milan skriniar #galatasaray

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