İsmail Kartal raporu verdi: Fenerbahçe, 3 oyuncuyla yollarını ayırabilir

Son olarak Nazım Sangare ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 3 ismin daha ayrılığı gündemde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 19:10
İsmail Kartal raporu verdi: Fenerbahçe, 3 oyuncuyla yollarını ayırabilir
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Yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de son olarak Nazım Sangare'ye veda edilmişti. Milli sağ bek sonrası Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha ayrılığı gündemde.

LUAN PERES, SAMET AKAYDİN VE BURAK KAPACAK DA GİDEBİLİR

NTV Spor'da yer alan habere göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres, Samet Akaydin ve Burak Kapacak'la da yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

Luan Peres geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 5.23 milyon Euro'ya Transfer edilmiş ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Samet Akaydin ise 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı.

23 yaşındaki Burak Kapacak transferi için ise 2021-22 sezonu başında Bursaspor'a 1.35 milyon Euro ödenmişti.


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