Son Dakika: Fenerbahçe, Nazım Sangare ile yolları ayırdı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:16

Güncelleme: 14.09.2023 - 17:32

Fenerbahçe'de kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul'da kaldı.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin transferi için el sıkıştı. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almadı.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Nazım Sangare, kendisini Karagümrüklü yapan 1 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

Nazım Sangare (sağda)

FENERBAHÇE AYRILIĞI AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, Nazım Sangare ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir.

Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

NAZIM SANGARE'NİN KARİYERİ

Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi.

3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.