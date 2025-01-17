İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen teklifi reddetti!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:24

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:24

Kayserispor yönetimi, teknik direktör konusunda kararsız bir bekleyiş içinde olsa da alınan bilgilere göre nihai kararın cuma ya da cumartesi açıklanması bekleniyor.

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, yeni teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Sporx'in haberine göre, başkan Nurettin Açıkalın'ın İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Kartal, Kayserispor'un teklifini kabul etmedi ve kulübe gelmek istemediğini iletti.

Bu durum, yönetimin yeni bir rota belirlemesini zorunlu kıldı.

SUMUDICA GÜNDEMDE

İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi.

Daha önce Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Sumudica ile temaslarını sürdüren Başkan Açıkalın, alternatif isimler üzerinde de duruyor.