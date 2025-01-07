Fatih Terim ile karşı karşıya gelebilir: Suudi Arabistan'dan İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:33

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Suudi temsilcisi Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çaldı ve teklifini iletti. Sezon başında Süper Lig'den teklifler alan ancak bunları reddeden İsmail Kartal, Al-Taawon'dan ise düşünmek için süre istedi.

FATİH TERİM İLE KARŞI KARŞIA GELEBİLİR

Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab önceki günlerde Fatih Terim ile sözleşme imzalamıştı.

Kartal, teklifi kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir. Al-Taawon ile Terim'in takımı Al Shabab 22 Şubat'ta mücadele edecek.