Fatih Terim ile karşı karşıya gelebilir: Suudi Arabistan'dan İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, teknik direktör İsmail Kartal'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Fatih Terim ile karşı karşıya gelebilir: Suudi Arabistan'dan İsmail Kartal'a sürpriz teklif!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:33

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Suudi temsilcisi Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çaldı ve teklifini iletti. Sezon başında Süper Lig'den teklifler alan ancak bunları reddeden İsmail Kartal, Al-Taawon'dan ise düşünmek için süre istedi.

FATİH TERİM İLE KARŞI KARŞIA GELEBİLİR

Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab önceki günlerde Fatih Terim ile sözleşme imzalamıştı.

Kartal, teklifi kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir. Al-Taawon ile Terim'in takımı Al Shabab 22 Şubat'ta mücadele edecek.


Etiketler: #ismail kartal #Al Tawoon #fatih terim

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