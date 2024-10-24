İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif!

İstanbul Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İsmail Kartal ile ilgili konuştu. Korkmaz, İsmail Kartal'a Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler olduğunu söyledi.

İsmail Kartal'a iki ülkeden teklif!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 19:12

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, İsmail Kartal ile konuştuğunu ve Kartal'a Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan teklifler olduğunu söyledi.

Osman Zeki Korkmaz, daha önce ekibinde yer aldığı İsmail Kartal için, "İsmail Hoca (Kartal) ile devamlı görüşüyorum. İsmail Hoca, dinleniyor ve ligleri takip ediyor. İsmail Hoca'ya Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan gelen teklifler oldu. Doğru bir projeyi bekliyor. İsmail Hoca hakkında her şeyin hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.


Etiketler: #ismail kartal #Osman Zeki Korkmaz #teklif

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