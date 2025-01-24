İsmail Kartal yeni takımına imza atıyor!

İsmail Kartal'ın Persepolis ile anlaşma sağladığı ve cumartesi günü imza için İran'a gideceği iddia edildi.

İsmail Kartal yeni takımına imza atıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:16

Teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'in başına geçmeye hazırlanıyor.

63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmak için cumartesi günü İran'a gidecek.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.

Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli de 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.


Etiketler: #ismail kartal #Persepolis #İran

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