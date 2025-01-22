İranlılar duyurdu: Persepolis Başkanı, İsmail Kartal için İstanbul'da!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:52

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:52

İran Ligi takımlarından Persepolis'in başkanı Reza Darvish, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi.

Tasnim Haber Ajansı, İstanbul'da olan Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktörle yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.

İran haber ajansının haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.

Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

PERSEPOLİS'İN LİGDEKİ DURUMU

İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Tractor FC'nin 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.