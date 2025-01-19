İsmail Kartal'a bir teklif daha!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:34

Güncelleme: 19.01.2025 - 17:34

Geçen sezon Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, bu ekiplere bir yenisi eklendi.

Geçen haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çaldı.

Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da İsmail Kartal'a teklif götürdü ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddetti.

İsmail Kartal'a resmi teklif ileten son takım ise Ajansspor'un haberine göre Persepolis oldu.

İran ekibi, İsmail Kartal'a resmi teklifini iletirken 63 yaşındaki çalıştırıcının bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu.