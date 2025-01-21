İsmail Kartal'dan Persepolis iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 00:06

Güncelleme: 21.01.2025 - 00:06

Son olarak Fenerbahçe'de görev alan teknik direktör İsmail Kartal, İran ligi takımlarından Persepolis ile temas halinde.

63 yaşındaki teknik direktör İran ekibinen aldığı teklifi doğruladı.

İSMAİL KARTAL AÇIKLADI

İran basını, İsmail Kartal ile Persepolis arasındaki anlaşmanın gerçekleştiğini duyurmuştu. Radyospor'a konuşan İsmail Kartal, "Henüz bir anlaşma yok. Yarınki görüşmeden sonra belli olacak" dedi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Persepolis'in tecrübeli hocaya yıllık 2.5 milyon dolarlık bir teklif yaptığı öğrenildi.

PERSEPOLİS'İN LİGDEKİ DURUMU

İran ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Tractor FC'nin 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.