İsmail Kartal'dan sürpriz paylaşım: Galatasaray detayı dikkat çekti!
Fenerbahçe ile yolları ayırdıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Geçen sezon İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Süper Lig'i 99 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sezon sonu İsmail Kartal koltuğunu Jose Mourinho'ya bırakmıştı. Deneyimli hocadan sürpriz bir paylaşım geldi.
İSMAİL KARTAL'DAN GALATASARAY DETAYLI PAYLAŞIM
İsmail Kartal yaptığı paylaşımda geçen sezon Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yendikleri maça ait bir fotoğrafını kullandı.
İsmail Kartal'ın paylaşımı şöyle:
Etiketler: #ismail kartal #galatasaray #Paylaşım
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