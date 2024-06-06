İsmail Kartal'a sürpriz talip: Yeni adresi netleşiyor!

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan menajer yoluyla teklif aldığını doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:10
İsmail Kartal'a sürpriz talip: Yeni adresi netleşiyor!
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Fenerbahçe ile Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren İsmail Kartal, koltuğunu Jose Mourinho'ya bırakmıştı Yeni adresinin neresi olacağı merak edilen deneyimli hoca, Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'un kendisiyle temas kurduğunu doğruladı.

"MENAJER BENİ ARADI"

Haber Global'e konuşan İsmail Kartal, "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok" dedi.

"RESMİ TEKLİF GELİRSE GÖRÜŞECEĞİM"

Kartal açıklamasının devamında, "Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullandı.


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