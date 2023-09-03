İsmail Kartal'dan Dominik Livakovic açıklaması

Yayınlanma: 03.09.2023 - 22:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 22:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Twente maçı çok yüksek tempolu oldu. Ülke puanı kazandırdık ve namağlup gruplara kaldık. Üç günde bir maç oynuyoruz. Ankaragücü iyi bir takım. Onlara çok fazla hazırlanamasak bile neler yapabileceklerini oyuncularımıza anlattık."

RYAN KENT AÇIKLAMASI

''Geniş bir kadromuz var. Bundan sonraki maçlarda da farklı kadrolar olabilir. Sakatlarımız var, bazı bölgelerde az oyuncularımız var. Takım içinde denge yapacağız. Ryan Kent için böyle bir karar aldık. Zaten bizim oynayan oyuncumuz. Ummadığınız başka oyuncular da kadroya giremeyebilir."

''LIVAKOVIC'İN UFAK PROBLEMİ VAR''

"Dominik Livakovic'in ufak bir problemi vardı, doktorla konuştuk. Kadroya aldık en azından, kendisi de bunu istedi. Problem olsa, 3-5 hafta oynamayabilirdi."