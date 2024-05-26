İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: 'Gerçek şampiyonun kim olduğunun...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 18:18
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: 'Gerçek şampiyonun kim olduğunun...'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı herkes gördü. Gerçek şampiyonun kim olduğunun farkındalar. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

İsmail Kartal ayrıca, "Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.


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