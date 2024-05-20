İsmail Kartal'dan derbi sonrası hatıra fotoğrafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal ve teknik ekibiyle birlikte derbi sonrası fotoğraf çektirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 07:29
İsmail Kartal'dan derbi sonrası hatıra fotoğrafı!
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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta deneyimli çalıştırıcı oğlu Emre Kartal ve teknik ekibin tamamı da yer aldı. 


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