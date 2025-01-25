İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Fenerbahçe, İran'ın Persepolis takımıyla anlaşan İsmail Kartal için paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap verdi.
İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, eski teknik direktörüne başarılar diledi.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman Kulübümüzün yanında olan eski Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap veren İsmail Kartal ise "Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe’ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.
Etiketler: #fenerbahçe #ismail kartal #Persepolis
Spor Haberleri
- İsmail Kartal'dan transfer açıklaması
- Galatasaray'ın konuğu Konyaspor
- Mourinho ayrılığa izin vermedi!
- Galatasaray'a 25 milyonluk kanat!
- Hull City, deplasmanda Sheffield'i rahat geçti
- Sarunas Jasikevicius: 'Ceza ödemek istemiyorum'
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
- ASVEL, Barcelona'yı 100 sayı ile devirdi
- Bayern Münih, derbide ALBA Berlin'i farklı yendi
- İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye cevap!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Erdoğan'a 'Evim yok' dedi, korumalar uzaklaştırdı
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Karadağlı'nın 'Gezi' görüntüleri yeniden gündemde
- Yangın faciasında iki gözaltı daha
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması