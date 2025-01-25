İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:01

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:01

İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, eski teknik direktörüne başarılar diledi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman Kulübümüzün yanında olan eski Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap veren İsmail Kartal ise "Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe’ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum" sözlerini sarf etti.