İsmail Kartal'dan fikstür açıklaması... 'Bu tip maçlara alışkınım'

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi konuştu. Fikstüre ilişkin açıklama yapan Kartal, "Kolay bir şey değil. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Tam 3. gün futbolcular kendilerini toplayacakken maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama biz alışığız. Daha önce de bu tip maçları oynadım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:37
İsmail Kartal'dan fikstür açıklaması... 'Bu tip maçlara alışkınım'
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Fenerbhahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle yola devam etmek istediklerin söyleyen Kartal, "Taraftarımızın her zaman olduğu çok yoğun ilgisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, bugünkü maça da en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağız. Kendi futbolumuzu en iyi şekilde sürdürerek, 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"3 GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAYA ALIŞKINIM"

Deneyimli hoca, "Kolay bir şey değil. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Tam 3. gün futbolcular kendilerini toplayacakken maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama biz alışığız. Daha önce de bu tip maçları oynadım. 3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini de kullandı.  


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