Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: 'Dünden sonra keyfim üst seviyede'
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları Kemerburgaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
"DÜNDEN SONRA KEYFİM ÜST SEVİYEDE"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı" diye konuştu.
Etiketler: #dursun özbek #galatasaray #fenerbahçe
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