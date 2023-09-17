İsmail Kartal'dan maç öncesi Antalyaspor açıklaması

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal maç öncesi konuştu. Kartal, "Oyuncularımıza yapmaları gerekenleri anlattık. Antalyaspor ile ilgili önlemleri de anlattık. İnşallah 3 puanı alırız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:27
İsmail Kartal'dan maç öncesi Antalyaspor açıklaması
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Öncelikle Naldo ve ailesine, Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Antalyaspor maçına iyi hazırlandık. Bir tek cezalı İsmail Yüksek eksik. Milli takımlardan oyuncular sağlam döndü. İnşallah iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH 3 PUANI ALIRIZ"

Ayrıca, "Oyuncularımıza yapmaları gerekenleri anlattık. Antalyaspor ile ilgili önlemleri de anlattık. İnşallah 3 puanı alırız" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.


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