İsmail Kartal'dan penaltı açıklaması

Yayınlanma: 14.08.2023 - 07:55

Güncelleme: 14.08.2023 - 07:55

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı almalarına rağmen oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "Maça iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz gayet iyiydi. Son 3 maçın 3'ünü de kazanarak moralli başlangıç yaptık. Erken bulduğumuz goller ve rakibin 10 kişi kalması sonrası maalesef istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Buna rağmen pozisyonlarımız, kaçan penaltımız vardı. 10 kişilik takıma karşı çok daha iyi oynamamız gerekiyordu. İlk maçlar zorlu geçer her zaman. Biz de bu sendromu yaşadık. Üç puanı aldığımız için mutluyum ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu önemli bir referans. Bundan hep birlikte ders çıkaracağız. 2-0 öndeyiz ve rakibimiz eksik rahatlığıyla nasıl olsa kazanırız diye rehavete girdik. Daha ciddi olmalıyız. Futbolda ciddi olmazsanız cezayı keserler" değerlendirmesinde bulundu.

"ALTAY'A DESTEK ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



İstenilen oyunun ortaya konamamasının nedeni olarak sezonun başında Avrupa ve lig maçlarının üst üste gelmesinin gösterilebileceğini kaydeden Kartal, "Bu akşam birkaç oyuncumuzu dinlendirdik. Daha zinde oyuncularla mücadele ettik. Buna rağmen 3-4 günde bir oynanan maçlar, daha hazır olmayan, fizik olarak yükseltmeye çalıştığımız oyuncularımız var. Bu da etkenlerden biri olabilir" diye konuştu.

Taraftarların eleştirdiği kaleci Altay Bayındır'a da değinen tecrübeli teknik direktör, "Çok fazla bu işin üstüne gitmememiz lazım. Altay da değerli bir oyuncumuz, ona sahip çıkmak zorundayız. Kaybetmek kolay, önemli olan kazanmak. Altay'a destek çıkmaya devam edeceğiz. Sonuçta bizim kalecimiz. Bu akşam birkaç pozisyon hatası var gibi, yediği gibi tartışılır. Bunları kendi içimizde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KURAL BÖYLE SÖYLÜYOR"



Maçın son anlarında yaşanan ve Gaziantep FK'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili konuşan Kartal, şunları kaydetti:

"Yeni çıkan bir kurala göre kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşının eline çarparsa penaltı değildir. Kural böyle söylüyor. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Bazı pozisyonlarda hakem tercih hakkını biraz onlara biraz bize çalmış olabilir. Rakip ne kadar 10 kişi kalsa da kendi oyunumuzu oynayamadığımız için kendimizi eleştirmeliyiz. Kaçan goller, girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı var. Bunlardan biri gol olsa yine farklı bir skor olacaktı."

Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltısıyla ilgili de Kartal, VAR'daki hakemlerin pozisyonu değerlendirdiğini ve böyle bir karar alındığını kaydederek, bunun çok üstünde durulacak bir konu olmadığını söyledi.???????