Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic: 'Paniğe kapıldık'

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Gaziantep FK karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Tadic, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık ve 2 gol bulduk. Taraftarlarımız da güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 07:45
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic: 'Paniğe kapıldık'
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Gaziantep FK maçının ardından açıklama yaptı.

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık ve 2 gol bulduk. Taraftarlarımız da güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık. Ben de penaltı kaçırdım. Ardından Miha ve Edin goller kaçırdı. 3. golü atmak gerekiyor, atamayınca işler zorlaşabiliyor" dedi.

"ÇÜNKÜ BİZ FENERBAHÇE'YİZ"

Dusan Tadic ayrıca, "En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler Fenerbahçe'yiz. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor şampiyonluk için. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz" ifadelerini kullandı.


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