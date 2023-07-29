İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:45

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, 40. yıl üyelik plaketini başkan Ali Koç'tan aldı.

İsmail Kartal daha sonra açıklamalarda bulundu.

"LEFTER BABANIN EVİNE KAÇIRMIŞLARDI"

Sarı-lacivertli camia ile ilk tanıştığı günlerden bahseden İsmail Kartal "40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım" açıklamasını yaptı.

"ÇUBUKLUYU GİYEN EN İYİ FUTBOLCUDUR"

Konuşması sırasında gözleri dolan İsmail Kartal "Fenerbahçe olarak birlik olduğumuzda bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi bölemediler. Birlik olabildiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Şampiyonluk için gece gün çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Birlik olalım. Küskünlükleri bırakalım ve birbirimize sarılalım. Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Çubukluyla sahaya çıkan takım, en iyi takımdır" mesajıyla sarı-lacivertli camiaya mesaj verdi.

İsmail Kartal'ın konuşmasının ardından mikrofonu alan başkan Ali Koç "Küçük bir 'Kartal' daha geliyor. İsmail Kartal'ın oğlu Samandıra'da staj yapıyor." ifadelerini kullandı.