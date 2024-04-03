İsmail Kartal'dan Süper Kupa açıklaması: 'Bizi sıkıştırıyorlar'

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:34
İsmail Kartal'dan Süper Kupa açıklaması: 'Bizi sıkıştırıyorlar'
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Maça çok iyi hazırlandık. Taraftalarımız, oyuncularımız ve camiamizla bir bütün olduk. Yüksek bir enerji ve motviasyonla maça başladık. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. İlk yarıda gol pozisyonları bulduk, bunların daha fazlasını atıp değerlendirebilirdik." dedi.

İsmail Kartal ayrıca, "Basit hatadan skor 1-1'e geldi. İkinci yarıda oyunuclarımızla konuşarak daha sakin, kendi işimizi yaparak oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi mücade ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, maçın başından son düdüğe kadar bizi destekleyen muhteşem Fenebrahçe taraftarlarına armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"HATA OLABİLİR, HATASINI TELAFİ ETTİ"

Kaleci tercihiyle ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal şunları söyledi, "Bu akşamki maçın ilk 11'inde ve yedek kulübesinde kimler var? Yedek kulübesinde 2 tane Türk oyuncu var. Çağlar ve Serdar Dursun. Diğerleri genç oyuncular. Maç içerisinde Türk oyunculara bir şey olması halinde kendimizi öncelleyerek elimiz rahat olsun diye İrfan'ı oynattık. Hata olabilir, hatasını telafi etti. İstediğimiz golleri bulabilseydik daha farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik."

SÜPER KUPA YANITI

İsmail Kartal, Süper Kupa'yla ilgili soruya şu yanıtı verdi, "Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya geldiler. Yaşananlar ortada. Maçın tehir edilmesini istedik. Bunu yapmayıp bizi sıkıştırıyorlar. Bu tarihi bize dikte ettiler. Yaptığımız toplantıda kendi düşüncelerimizi aktardık. Yönetim nasıl bir karar alırsa biz her şeye hazırız."


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