İsmail Kartal'dan Tete açıklaması!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:47

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:48

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Tete hakkında konuşan İsmail Kartal, "Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz" dedi.

Tete

YOLLARIN AYRILACAĞI İSİMLER

Daha sonra takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Kartal, "Willian Arao, Gustavo Henrique ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı" ifadelerini kullandı.