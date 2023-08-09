İsmail Kartal'dan Tete açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçı öncesi transfer hakkında konuştu. Kartal, transferde adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete'ye dair görüşlerini paylaştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Tete hakkında konuşan İsmail Kartal, "Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz" dedi.
Tete
YOLLARIN AYRILACAĞI İSİMLER
Daha sonra takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Kartal, "Willian Arao, Gustavo Henrique ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı" ifadelerini kullandı.
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