İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

Yayınlanma: 09.07.2023 - 22:45

Güncelleme: 09.07.2023 - 22:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zenit maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktörün açıklamaları şu şekilde:

"Sakat oyuncularımızı korumak adına yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Hazırlık maçına bu kadar taraftarın gelmesi her iki takımı da motive etti. Zenit takımını tebrik ediyoruz. Biz takım olarak yüzde 100 hazır gelemedik. Güzel bir kamp dönemi geçirip ülkemize geri dönmek istiyoruz."

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"

"Zamanla yarışıyoruz şu anda. Ayın 26'sında UEFA ön eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenilmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin paşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler."

"Aramıza katılacak oyuncular var. Mevkii olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek."

"YAKIN ZAMANDA AÇIKLANIR"

"Verdiğim rapor doğrultusunda yönetim transferler için uğraşıyor. Yakın zamanda transferlerin açıklanacağını düşünüyorum."

"Fenerbahçe Futbol Takımı, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Kızılyıldız'a karşı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Turnuvadaki takımlar Avrupa'nın önde gelen takımlarından oluşuyor ama gönül isterdiki daha hazır takımlarla karşılaşmak isterdik. Burada güzel izler bırakarak ülkemize dönmek istiyoruz.