İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: 'Eksik yerlerimize takviye olabilir'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 21:46

Güncelleme: 26.11.2023 - 21:46

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımının teknik direktörü İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirdi.

Maça ilişkin İsmail Kartal, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Maçtan önce de söylemiştim. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Karagümrük takımı var demiştik. Milli takıma en çok oyuncu gönderen takım Fenerbahçe. Oyuncularım 3-4 günde bir maç oynuyor. Sakatlıklar ve eksiklere sığınan bir antrenör değilim demiştim ama bugün de önemli eksiklerimiz vardı. Eksiklerin yerine oynayan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bugünkü maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. İkinci yarıda oyuncularım bir karakter koydular. Oyuna ağırlığımızı koyarak kazanacağımızı hep berabere konuştuk. Planladığımız gibi, elimizdeki oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Maç başından sonuna kadar da oyuncularımı destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi.

Transferle ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Şu anda herhangi bir arayışımız yok. Sakatlığı bulunan oyuncularımız yavaş yavaş takıma gelmeye başladı. Eksik yerlerimize devre arasında takviye olabilir. Önceliğimiz Nordsjaelland maçına elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlayıp oradan 3 puanla gelmek" açıklamasında bulundu.