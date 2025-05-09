İsmail Kartal'ın takımına yumruklu saldırı! 'Futbol böyle ilerlemez'

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kheybar galibiyetinin ardından maçtan sonra yaşananlarla ilgili konuştu. Kulüp müdürüne maçtan sonra rakip takım yöneticisinin yumruk attığını belirten Kartal, yaşananlara sert tepki gösterdi.

İsmail Kartal'ın takımına yumruklu saldırı! 'Futbol böyle ilerlemez'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:22

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis deplasmanda Kheybar'ı Ahmadzadeh ve Urunov'un golleriyle 2-1 yendi. Persepolis puanını 57 yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, oyunculara yönetlik tavırlara tepki gösterdi ve salonu terk etti.

İsmail Kartal basın toplantısında, "Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez" dedi.

İsmail Kartal açıklamasında ayrıca, "Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #ismail kartal #Persepolis #yumruk

İlgili Haberler

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, son dakikada güldü!

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, son dakikada güldü!
İsmail Kartal, Süper Lig'den iki ismi transfer ediyor!

İsmail Kartal, Süper Lig'den iki ismi transfer ediyor!
İsmail Kartal'dan İran'da Fenerbahçe salvosu!

İsmail Kartal'dan İran'da Fenerbahçe salvosu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler