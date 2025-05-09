İsmail Kartal'ın takımına yumruklu saldırı! 'Futbol böyle ilerlemez'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:22

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:22

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis deplasmanda Kheybar'ı Ahmadzadeh ve Urunov'un golleriyle 2-1 yendi. Persepolis puanını 57 yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, oyunculara yönetlik tavırlara tepki gösterdi ve salonu terk etti.

İsmail Kartal basın toplantısında, "Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez" dedi.

İsmail Kartal açıklamasında ayrıca, "Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz" ifadelerini kullandı.