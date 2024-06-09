Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Özel bir kulüp'
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, başkanlık seçimi sonrası paylaşım yaptı. Mourinho paylaşımında, "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe!" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi.
Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 3. kez göreve geldi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, seçimler sonrası paylaşım yaptı.
Mourinho paylaşımında; "Özel bir kulüp. Haydi Fenerbahçe!" dedi.
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