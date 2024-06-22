İsmail Yüksek'ten sakatlık itirafı: 'Açık konuşmak gerekirse...'
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda İsmail Yüksek, maçın ardından görüşlerini aktardı. İsmail Yüksek, sakatlığına ilişkin, "Açık konuşmak gerekirse şanssız bir sakatlık yaşadım. 60 gündür oynamıyordum. Şu an kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Portekiz mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
İsmail Yüksek, "Çok üzücü mağlubiyet oldu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Büyük bir takıma karşı oynadık ama kendi hatalarımızdan goller yedik. Ders çıkartacağız. Amacımız gruptan çıkmak, önümüzdeki maç bunu başarmak istiyoruz" dedi.
İSMAİL YÜKSEK'TEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Sakatlığıyla ilgili konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "Açık konuşmak gerekirse şanssız bir sakatlık yaşadım. 60 gündür oynamıyordum. Şu an kendimi iyi hissediyorum, hocamız sonradan girmemin daha mantıklı olduğunu söyledi. Ben de mantıklı buldum ve saygı duydum. Hocamızın aksine bir şey söylemek doğru olmaz. Üçüncü maçta inşallah daha fazla süre bulurum" sözlerini sarf etti.
İsmail Yüksek, son olarak, "Bu ülkeye çok güzel maçlar izlettik. Mücadele edebildiğimiz zaman iyi sonuçlar aldığımız gösterdik. iyi mücadele etmediğimizde sonuç gelmiyor. Bu da öyle bir maç oldu. Geçmişteki mücadelemizi tekrar göstereceğiz ve inşallah gruptan çıkacağız" diye konuştu.
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