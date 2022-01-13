İsmi Beşiktaş ile anılan Farke imzaladı
Rus ekibi Krasnodar, teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş'ın gündemine gelen Daniel Farke'nin getirildiğini açıkladı.
Rusya Premier Lig ekibi Krasnodar, Alman teknik direktör Daniel Farke ile anlaşma sağladı.
Geçen hafta Belaruslu çalıştırıcı Viktor Goncharenko ile yollarını ayıran Krasnodar Kulübü, Farke ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İsmi Beşiktaş ile anılan Farke, 2017-2021 yıllarında çalıştırdığı Norwich City'yi iki kez İngiltere Premier Lig'e taşımıştı.
Krasnodar, 18 haftası geride kalan Rusya liginde 29 puanla 5. sırada yer alıyor.
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