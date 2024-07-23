İsmi Yunan ekip ile anılıyordu: Panathinaikos'tan Tete iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:58

Güncelleme: 23.07.2024 - 19:58

Galatasaraylı futbolcu Tete'nin transferde ismi Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile anılmıştı.

Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"İDDİALARIN TAMAMINI REDDEDİYORUZ"



Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki Tete, geçen sezon 45 kez giydiği Galatasaray forması ile 3 gol ve 4 asist kaydetti.