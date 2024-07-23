İsmi Yunan ekip ile anılıyordu: Panathinaikos'tan Tete iddialarına yanıt!
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Galatasaraylı futbolcu Tete hakkında açıklama yaptı. Yunan ekibi Panathinaikos, Tete'nin transfer iddialarını yalanladı.
Galatasaraylı futbolcu Tete'nin transferde ismi Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile anılmıştı.
Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.
"İDDİALARIN TAMAMINI REDDEDİYORUZ"
Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir" ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki Tete, geçen sezon 45 kez giydiği Galatasaray forması ile 3 gol ve 4 asist kaydetti.
Spor Haberleri
- Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu!
- Panathinaikos'tan Tete iddialarına yanıt!
- Panathinaikos'ta Ergin Ataman gelişmesi!
- FIFPro ve Avrupa Ligleri, FIFA'ya savaş açtı!
- Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
- Fenerbahçeli sporculardan Paris 2024 açıklamaları!
- Beşiktaşlı oyuncudan Süper Lig'e övgü!
- Yeni transferden Beşiktaş taraftarına büyük övgü!
- 'Mario Branco ile yaptığımız görüşmede...'
- Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- Ballı maaş ısrarı!