İsmi Yunan ekip ile anılıyordu: Panathinaikos'tan Tete iddialarına yanıt!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Galatasaraylı futbolcu Tete hakkında açıklama yaptı. Yunan ekibi Panathinaikos, Tete'nin transfer iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:58
İsmi Yunan ekip ile anılıyordu: Panathinaikos'tan Tete iddialarına yanıt!
Abone Ol google-news

Galatasaraylı futbolcu Tete'nin transferde ismi Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos ile anılmıştı.

Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"İDDİALARIN TAMAMINI REDDEDİYORUZ"

Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir" ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki Tete, geçen sezon 45 kez giydiği Galatasaray forması ile 3 gol ve 4 asist kaydetti.


tete haberleri Panathinaikos haberleri transfer haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Kieran Trippier ve Elias Jelert iddiası... Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!

Kieran Trippier ve Elias Jelert iddiası... Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!
Galatasaray'dan İngiliz yıldıza kanca!

Galatasaray'dan İngiliz yıldıza kanca!
Galatasaray'da Dursun Özbek'e yeni danışman!

Galatasaray'da Dursun Özbek'e yeni danışman!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler