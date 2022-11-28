İspanya - Almanya maçında kazanan yok
2022 Dünya Kupası'na 7-0'lık görkemli bir başlangıç yapan İspanya, öne geçtiği maçta Almanya'ya üstünlük sağlayamayınca üst tura yükselme biletini son maça bıraktı.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.
Al Bayt Stadyumu'nda Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada İspanya'nın golü 62'nci dakikada Alvaro Morata'dan gelirken, Almanya'nın golünü 83'üncü dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.
Bu sonuçla grupta İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Almanya bir puanla son sırada yer aldı.
İspanya, E Grubu'ndaki son maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın rakibi ise Kosta Rika olacak. Müsabakalar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Video Haberler
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...