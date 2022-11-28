İspanya - Almanya maçında kazanan yok

2022 Dünya Kupası'na 7-0'lık görkemli bir başlangıç yapan İspanya, öne geçtiği maçta Almanya'ya üstünlük sağlayamayınca üst tura yükselme biletini son maça bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:32
İspanya - Almanya maçında kazanan yok
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2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.

Al Bayt Stadyumu'nda Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada İspanya'nın golü 62'nci dakikada Alvaro Morata'dan gelirken, Almanya'nın golünü 83'üncü dakikada Niclas Füllkrug kaydetti.

Bu sonuçla grupta İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Almanya bir puanla son sırada yer aldı.

İspanya, E Grubu'ndaki son maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın rakibi ise Kosta Rika olacak. Müsabakalar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.


2022 FIFA Dünya Kupası Almanya İspanya

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