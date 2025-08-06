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İspanya'da gündem Arda Güler: Gelişimi büyük yankı uyandırdı!

İspanya'da gündem Arda Güler: Gelişimi büyük yankı uyandırdı!

6.08.2025 11:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İspanya'da gündem Arda Güler: Gelişimi büyük yankı uyandırdı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in gelişimi, İspanyol gazetenin manşetini süsledi.

Real Madrid'in ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, İspanyol gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun fiziksel gelişimi, AS gazetesi tarafından manşetten verildi. Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 10 kilo kas kütlesi kazandığı aktarıldı.

ARDA GÜLER'DE BÜYÜK GELİŞİM

Milli oyuncunun bu değişimindeki en büyük etkenin; bir kondisyoner, bir fizyoterapist ve bir aşçıyla birlikte yaşıyor olması olduğu belirtildi.

2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 24 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler, Madrid ekibiyle 61 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 12 gol, 11 asist kaydetti.

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